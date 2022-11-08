Православные и мусульмане РТ о помощи бойцам и беженцам: Помогаем вместе, это объединяет

С первых дней специальной военной операции Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман республики делают все возможное, чтобы облегчить будни бойцов и жизнь беженцев. Деньги, одежда, обмундирование, продукты: кому сейчас необходима помощь и что лучше принести в пункты сбора – в репортаже «Татар-информа».

С первых же дней СВО к сбору помощи подключились Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман Татарстана Фото: предоставлено ДУМ РТ

С самого начала специальной военной операции мобилизованным оказывают поддержку как представители власти, так и рядовые жители республики. С первых же дней к сбору помощи подключились Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман Татарстана. Представители обеих конфессий собирают деньги, необходимую одежду и обмундирование для военнослужащих, а также оказывают поддержку их семьям.

«Помогаем и мобилизованным, и их семьям, и беженцам»

Мусульманское сообщество Татарстана с 24 февраля этого года организовало сбор средств для военнослужащих через Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. На сегодняшний день они уже собрали больше 7 миллионов рублей. На эти деньги для мобилизованных солдат закупают и будут передавать на фронт халяльное продовольствие: тушенку, казылык, армейские сухпайки – и вещи.

Булат Марданов (слева): «На сегодняшний день фонду ’’Закят’’ ДУМ РТ удалось собрать около 7 миллионов рублей» Фото: предоставлено ДУМ РТ

«Мы объявили сбор средств в поддержку бойцов из Татарстана, участвующих в СВО. Шефская помощь от ДУМ РТ мобилизованным солдатам предполагает отправку в зону спецоперации халяльного продовольствия и других необходимых вещей. На сумму 2,5 млн рублей уже закуплены 14 тысяч банок халяльной тушенки общим весом 5 тонн. Производитель “Елабужский мясоконсервный комбинат” поставил для ДУМ РТ качественную продукцию высшего сорта из халяльной говядины по себестоимости. В настоящее время осуществляется мониторинг возможностей рынка и запросов солдат для окончательного формирования позиций для закупок», – рассказал генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Кроме того, фонд собрал термобелье, аптечки и перчатки, а благодаря районным мухтасибатам, которые решили внести собственную лепту, фонд собрал деньги. Каждый из мухтасибатов помогает военнослужащим всем чем может, начиная от продовольствия – тушенки, каш и меда, заканчивая амуницией: перчатки, квадрокоптеры и рации.

Помимо мобилизованных в помощи духовенства нуждаются и беженцы с бывшей территории Украины Фото: предоставлено ДУМ РТ

Мусульманское сообщество прекрасно понимает, что в первую очередь помимо мобилизованных в помощи духовенства нуждаются и беженцы с бывшей территории Украины. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ уже дважды собирал в этом году гуманитарную помощь для беженцев, которые переехали в Казань и районы РТ. Им выделили больше 300 килограммов бытовой химии и предметов личной гигиены, а 167 детей беженцев получили ранцы и школьные принадлежности, чтобы продолжить в России свое обучение.

«На сегодняшний день фонду ’’Закят’’ ДУМ РТ удалось собрать около 7 миллионов рублей. Наиболее ощутимую поддержку в сборе средств ДУМ РТ оказывают мухтасибаты. Например, мухтасибат Рыбно-Слободского района передал от имени имамов и мусульман 561 510 рублей. А самый весомый вклад внесли мусульмане Нурлатского мухтасибата. Здесь мечетям удалось собрать более 700 тысяч рублей. В сборе приняли участие более 40 приходов района и даже представители других религий. Помимо денежных средств мечети республики передают в адрес мобилизованных солдат и разные необходимые вещи: термобелье, матрацы, носки, аптечки и прочее. Мусульмане подключились к инициативе ДУМ РТ, потому что стараются поддержать единоверцев, мобилизованных в зону СВО», – объяснил Булат Марданов.

Мечети республики передают в адрес мобилизованных солдат и разные необходимые вещи: термобелье, матрацы, носки, аптечки Фото: предоставлено ДУМ РТ

Вместе со сбором вещей для беженцев от фонда «Закят» благотворительный фонд «Ярдам-Помощь» запустил проект в поддержку семей мобилизованных под названием «Батырлык-Мужество». В рамках этого проекта семьям мобилизованных вручают благотворительные сертификаты, на которые они могут приобрести продукты в магазинах – партнерах фонда. Номинал каждого сертификата – 2 тысячи рублей. На сегодня такую помощь получили уже 168 семей мобилизованных.

ДУМ РТ помогло организовать молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных Фото: предоставлено ДУМ РТ

ДУМ РТ также помогло организовать молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани. В «Казань Экспо», танковом училище и на танковом полигоне Казани организованы молельные комнаты с религиозной литературой для практикующих мусульман. Для мобилизованных мусульман выпустили сборник молитв в карманном формате тиражом в 25 тысяч экземпляров.

«Такие книги легко умещаются в ладони, а значит, они смогут всегда иметь их при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты от тревоги и страха, против врагов и другие. Кроме того, солдатам будет передано еще одно издание в малом формате – «Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях, на татарском языке», – рассказал Булат Марданов.

Для мобилизованных мусульман выпустили сборник молитв в карманном формате Фото: предоставлено ДУМ РТ

С самого начала спецоперации организованный ДУМ РТ колл-центр принимает от солдат и их близких, а также потенциальных призывников звонки на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 222 76 67.

«По телефону колл-центра ‘’Даруль-ифта’’ оказывается шариатская консультация по вопросам мобилизации и религиозной практики в военно-полевых условиях. Кроме того, с мобилизованными мусульманами в пунктах сбора солдат встречались муфтий Камиль хазрат Самигуллин и ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам хазрат Нургалиев. Также за пунктами сбора солдат закреплены постоянные имамы для проведения намазов и работы с призывниками. Здесь организованы молельные комнаты с религиозной литературой и халяльное питание. Халяльным питанием охвачены практикующие мусульмане, посещающие молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных солдат», – рассказал Булат Марданов.

Служба помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» при Казанской епархии с 27 февраля организовала сбор гуманитарной помощи Фото: © Ольга Варганова

«Кто, как не мы, позаботится о беженцах?»

Активно помогает военнослужащим, их семьям и вынужденным переселенцам с Украины и служба помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» при Казанской епархии. Уже 27 февраля она организовала сбор гуманитарной помощи, которая отправилась в Ростов-на-Дону, а оттуда на Донбасс.

«Пункт сбора в Ростове-на-Дону, потому что Русская православная церковь открыла несколько штабов помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Первый – в Москве, второй – в Ростове-на-Дону, третий – в Воронеже, четвертый – в Белгороде, и последний сейчас добавляется в Крыму. Поэтому самый удобный для нас перевалочный пункт – в Ростове-на-Дону. Все сборы и отправки осуществляются по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла», – рассказала координатор социальных проектов Казанской епархии, руководитель АНО «Милосердие – Казань» Ольга Варганова.

Все сборы и отправки осуществляются по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Фото: © Ольга Варганова

С самого начала специальной военной операции Казанская епархия заботилась о самых беззащитных – беженцах. Сначала им передали больше 3 миллионов рублей, чуть позже для них было собрано еще 1,5 миллиона рублей.

«У нас было благословение Святейшего Патриарха Кирилла, весь март все приходы РПЦ осуществляли сбор денег на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Казанская епархия собрала данную сумму на оказание помощи. С кого, как не с беженцев, должна была начаться помощь?» – уверена руководитель АНО «Милосердие – Казань» Ольга Варганова.

«В основном сейчас просят монтажную пену, горелки, термобелье и все, что связано с продуктами питания» Фото: © Ольга Варганова

Общий сбор по приходам митрополии позволил сформировать и отправить в Ростов-на-Дону три крупных партии груза для жителей пострадавших районов ЛДНР. Всего передали около 20 тонн. Отправляли продукты питания, детские памперсы, пеленки, теплую одежду и вещи первой необходимости. Вместе с этим грузом для военнослужащих передавали аптечки и медикаменты. Доставкой также занималась организация «Милосердие – Казань».

«Наши штабы помощи отказываются от любой одежды, потому что приграничные склады заполнены ею полностью. И основные просьбы сейчас к нам поступают о предметах быта и строительных материалах. 3 ноября мы отправили еще 5 тонн груза в Симферополь, дальше его переправили севернее, сейчас осуществляется раздача. Ждем обратную связь от жителей. В основном сейчас просят монтажную пену, горелки, термобелье и все, что связано с продуктами питания», – поделилась координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова.

К общему сбору присоединились Закамское и Зеленодольское благочиния. Закамское организовало три отправки в поселок Валуйка, шесть отправок в полк «Дон» и один груз отправили для народной милиции ЛНР и госпиталя. А Зеленодольское собрало гуманитарную помощь мобилизованным, воинам батальонов «Алга» и «Тимер», а также беженцам в пункте временного размещения в поселке Васильево. Суммарно собрали более 10 тонн помощи.

«Совместный сбор гуманитарной помощи сплачивает людей очень сильно. Это показывает каждый наш сбор. Со всей республики епархии собирают грузы и привозят сюда для отправки. Мы также организуем пошив носилок и варежек на Софийском приходе. Это объединило 150 человек. Очень трогательна сейчас также тема написания писем солдатам. Все это вдохновляет и сближает людей» – отметила координатор социальных проектов Казанской епархии, руководитель АНО «Милосердие – Казань» Ольга Варганова.

Зеленодольское благочиние собрало гуманитарную помощь мобилизованным, воинам батальонов «Алга» и «Тимер», а также беженцам в пункте временного размещения в поселке Васильево Фото: © Ольга Варганова

Помимо материальной помощи беженцы сейчас очень нуждаются и в духовной поддержке. Поэтому за каждым пунктом временного размещения беженцев закреплен священнослужитель. Они могут участвовать в церковных таинствах и общаться с духовенством.

«У нас 8 пунктов временного размещения беженцев. Мы проехали их все вместе с представителями ДУМ РТ, познакомились и встретились с проживающими. Оставили им информацию и работаем с ними, сейчас больше занимаемся адресной помощью. Последний раз собирали женщине 25 тысяч на починку зубов. Из большого перечня необходимого мы по очереди закрываем отдельные пункты. С июня по сентябрь мы оказали помощи на полтора миллиона рублей и останавливаться на этом не планируем. Хочу дополнить: любому человеку, который пережил ад и кошмар войны, очень важно общаться с духовенством и психологами. Когда решен материальный вопрос, нужно работать с внутренними потрясениями», – рассказала Ольга Варганова.

Вместе с продуктами и вещами первой необходимости для беженцев и жителей Донбасса передавали аптечки и медикаменты для военнослужащих Фото: © Ольга Варганова

Этим же летом, когда беженцев обеспечили всем необходимым на первое время, Епархиальная служба помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» помогла им собрать детей в школу. Им передали 32 сертификата в магазины с товарами для школьников. А уже в октябре епархии Татарстанской митрополии присоединились к общецерковному денежному сбору РПЦ для беженцев из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из других регионов Украины.

Фото на анонсе: предоставлено ДУМ РТ