Общество 26 апреля 2026 16:30

«Православное 8 марта»: в казанском ТЦ прошел миссионерский концерт в день святых Жен-Мироносиц

Миссионерский концерт в день святых Жен-Мироносиц прошел сегодня в торговом центре «Парк-Хаус». По словам председателя миссионерского отдела Казанской епархии Александра Ермолина, это воскресенье - своего рода «православное 8 марта», оно посвящено Святым Женам - Мироносицам – женщинам, которые сопровождали Иисуса Христа и его апостолов в дни их земного служения.

На концерте выступили приходской хор «Надежда» храмы святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, народный коллектив «Иволга» из Высокой Горы, а также регент казанского храма святой Евдокии города Казани Руслан Хусаинов.

«Желаю всем нам хранить в сердце радость о Воскресшем Спасителе!», – обратился к верующим Александр Ермолин.

#православие #русская православная церковь #Казанская епархия #концерт
«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

