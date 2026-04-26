«Православное 8 марта»: в казанском ТЦ прошел миссионерский концерт в день святых Жен-Мироносиц

Миссионерский концерт в день святых Жен-Мироносиц прошел сегодня в торговом центре «Парк-Хаус». По словам председателя миссионерского отдела Казанской епархии Александра Ермолина, это воскресенье - своего рода «православное 8 марта», оно посвящено Святым Женам - Мироносицам – женщинам, которые сопровождали Иисуса Христа и его апостолов в дни их земного служения.

На концерте выступили приходской хор «Надежда» храмы святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, народный коллектив «Иволга» из Высокой Горы, а также регент казанского храма святой Евдокии города Казани Руслан Хусаинов.

«Желаю всем нам хранить в сердце радость о Воскресшем Спасителе!», – обратился к верующим Александр Ермолин.