«Православная молодежь» РТ взяла грант в 3,2 млн рублей на трагикомедию о жизни в вере

Татарстанское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Православная молодежь» выиграло грант Президента РФ в сумме 3,2 млн рублей на съемку трагикомического сериала о жизни православной молодежи. Пробный сезон драмеди, рассказала ИА «Татар-информ» автор проекта, председатель Татарстанского отделения «Православной молодежи» Татьяна Мерзлякова, будет состоять из восьми серий по 24 минуты, первая из них выйдет уже в начале 2022 года.

«Это будет сериал о православной молодежи – о жизни самого закрытого сообщества нашей реальности: вроде как и традиции древние и в то же время в современном обществе это живет. Сериал о том, как современная молодежь реагирует на те или иные изменения, которые происходят внутри их сообщества и в обычном мире. Это обычные ребята, которым также приходится делать выбор сходить на матч или на службу, которые где-то смиряются или не смиряются, верят, ненавидят, любят – мы приоткроем завесу жизни Русской православной церкви в современном мире. А идея возникла потому, что некоторые считают подобные сообщества чем-то вроде секты, хочется это опровергнуть, показав, что у нас есть и юмор, и драма, и в общем все, как в обычном мире», – пояснила Мерзлякова.

При этом она подчеркнула, что сериал создается не для пропаганды православия, а для того, чтобы напомнить молодежи о базовых ценностях. Найдется в нем место и любовной линии, причем, как водится, линии непростой, но по-своему – в контексте веры: один из светских персонажей влюбится в дочь священника.

Сериал будет основан на реальных историях (в каждом герое реальная история из разных епархий Российской Федерации), но вместе с тем построен не на живых life-съемках из жизни православной молодежи с ее реальными участниками, а на постановочном действии, согласно сценарию, с привлечением состоявшихся и начинающих актеров. Действующих персонажей 17, массовки – не меньше ста человек.

«Основное событие, с которого будет начинаться сериал, – Сретенский бал. Есть такое очень крупное и красивое событие в мире православной молодежи. Его сцены мы будем снимать в Казанской ратуше, где он и проводится год от года уже несколько лет. Это очень красиво, атмосфера, костюмы… Это событие, где мы знакомимся со всеми героями, – и главой молодежного отдела епархии, и другими персонажами, причем и светскими, и не светскими. В этот момент приходит сообщение о смерти митрополита Иоанна (имя предварительное – прим. Т-и), который был в этом вымышленном городе в течение 25 лет, и у всех тут же меняются планы. Такое часто бывает, когда от власти кто-то уходит. Это поворотная точка, дальше речь идет о том, как люди будут жить с новой властью, принимать или не принимать, делать свой выбор», – анонсировала автор идеи сериала.

Для отбора актеров после 8 октября будет объявлен открытый кастинг. Как призналась Татьяна Мерзлякова, она уже даже присмотрела нескольких ребят из Казанского театрального училища для своего проекта. Планируется привлекать и уже профессиональных актеров, служащих в театрах города. Съемки стартуют в ноябре, после осеннего празднования обретения Казанской иконы Божией Матери (4 ноября – прим. Т-и), как раз с массовой сцены Сретенского бала, который проводится в предпоследний месяц года. Участников массовых сцен для этого придется обучить красиво танцевать, отметила собеседница.

«Это моя идея, которая зародилась года три назад, но я сначала не знала, как к ней подступиться. А в этом году совместно с Симбирской епархией (Ульяновск), с их молодежью, где есть Настя Новоселова, которая помогает со сценарием, мы с января начали этим активно заниматься, участвовать в питчингах (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов – прим. Т-и) дебютантов кино. Когда защищали эту идею, увидели: никого не оставляет равнодушным эта тема. Некоторые говорят, что это сложно, но один продюсер сказал, что идея классная и стоит попробовать – такого еще не было. То, что это будоражит всех, – это факт», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Несмотря на то, что «Православная молодежь» – организация общественная, хоть и состоит из верующих, а сериал изначально заявлен как трагикомедия о жизни молодого поколения в православной вере, его предстоит согласовывать и цензурировать с Казанской епархией, признала собеседница.

«У нас возникали с епархией такие вопросы, мы их обсудили. Есть очень смешные моменты и внутри нашей жизни. Это, правда, – такая же жизнь. Если мы не начнем пробовать, мы не поймем, что и как нам взаимодействовать, как говорить о церкви. А говорить надо: у общества тоже к церкви много вопросов, которые порой умалчиваются, к священникам много вопросов всегда. И у нас не будет только хороших и только плохих героев – все мы понимаем, что мы в себе таим и хорошее, и плохое. Но пока глобальных разногласий (с Казанской епархией – прим. Т-и) нет, и я надеюсь, что и не будет», – сказала председатель регионального отделения «Православная молодежь».

Сериал будет размещен на сайтах митрополий, но его распространение в неправославной среде авторы идеи продумывают уже сейчас. Цель – вывести драмеди о православной молодежи на светский уровень. После выхода пилотной серии его будут предлагать для трансляций разным площадкам.