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Православная гимназия в Челнах примет учеников в 2024 году
За два месяца в Набережных Челнах на строительство православной гимназии собрали 17,6 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила городская администрация.
Сумма была собрана благодаря меценатам, рассказал председатель попечительского совета гимназии Илья Зуев мэру города Наилю Магдееву, который сегодня побывал на строительной площадке. Он ознакомился с ходом работ и поставил задачу открыть гимназию в будущем году.
«В следующем году здесь начнется обучение и воспитание наших детей. Дал поручение строителям выполнить все работы в срок и с хорошим качеством. Строительство православной гимназии — это важное и богоугодное дело», — сказал глава города.
В мэрии напомнили, что 2 месяца назад градоначальник уже посещал объект. Тогда многие руководители предприятий, бизнесмены откликнулись на призыв руководства поддержать возведение гимназии.
Так, на кровлю необходимо было 10 млн рублей, и эта сумма была найдена. В целом, строительство ведется на средства верующих, неравнодушных людей.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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