Православная гимназия в Челнах примет учеников в 2024 году

За два месяца в Набережных Челнах на строительство православной гимназии собрали 17,6 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила городская администрация.

Сумма была собрана благодаря меценатам, рассказал председатель попечительского совета гимназии Илья Зуев мэру города Наилю Магдееву, который сегодня побывал на строительной площадке. Он ознакомился с ходом работ и поставил задачу открыть гимназию в будущем году.

«В следующем году здесь начнется обучение и воспитание наших детей. Дал поручение строителям выполнить все работы в срок и с хорошим качеством. Строительство православной гимназии — это важное и богоугодное дело», — сказал глава города.

В мэрии напомнили, что 2 месяца назад градоначальник уже посещал объект. Тогда многие руководители предприятий, бизнесмены откликнулись на призыв руководства поддержать возведение гимназии.

Так, на кровлю необходимо было 10 млн рублей, и эта сумма была найдена. В целом, строительство ведется на средства верующих, неравнодушных людей.