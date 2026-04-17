Правоохранительные структуры представили вакансии на ярмарке «Работа России» в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в казанском УНИКСе сегодня свои вакансии представили правоохранительные структуры Казани.

Представители Госавтоинспекции рассказали о преимуществах службы в рядах ДПС. Среди главных бонусов – льготный стаж, стабильная зарплата и возможность бесплатно получить диплом юриста.

«Предлагаем вакансии инспекторов ДПС», – сообщил «Татар-информу» старший специалист по работе с личным составом полка ДПС ГИБДД по РТ, капитан полиции Ленар Загитов.

По его словам, одним из ключевых преимуществ службы в ГИБДД является льготное исчисление выслуги лет – «год за полтора».

«Если в обычных подразделениях органов внутренних дел для выхода на пенсию нужно отработать 20 лет, то у нас в ГАИ благодаря льготной выслуге этот срок сокращается до 13–14 лет», – подчеркнул Загитов.

Средняя заработная плата инспектора ДПС в Казани сегодня составляет 50–55 тысяч рублей. Однако эта сумма не является окончательной: сотрудники получают квартальные премии и дополнительные выплаты по итогам полугодия и года. Помимо стабильного дохода, сотрудникам полагается расширенный соцпакет. Они могут бесплатно поступить в Казанский юридический институт МВД РФ для получения высшего образования.

Несмотря на то, что нехватка молодых кадров в ведомстве ощущается, интерес к службе со стороны молодежи растет. Привлекает не только социальный пакет, но и современная техническая оснащенность подразделений. В рамках ярмарки вакансий ГИБДД представила свою спецтехнику: патрульный мотоцикл «Мотобат» и электромобиль.

Начальник отделения комплектования отдела по работе с личным составом Управления МВД по Казани, капитан полиции Елена Козлова рассказала, что казанская полиция испытывает потребность в кадрах самых разных профилей. В списке вакансий дознаватели и следователи, эксперты-криминалисты, кинологи, полицейские и водители.

По словам Козловой, подбор должности происходит индивидуально, исходя из уровня и профиля образования кандидата. Вакансии открыты практически во всех подразделениях города.

«Стартовая заработная плата сотрудников МВД в Казани начинается от 45 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от занимаемой должности и выслуги лет. Кроме того, предусмотрены регулярные ежеквартальные и ежегодные денежные премии», – отметила Козлова.

Помимо стабильного дохода, ведомство предлагает солидный соцпакет и длительный отпуск. У сотрудников также есть возможность бесплатно получить второе высшее образование в профильных вузах системы МВД.

На ярмарке вакансий стенд МВД пользуется большой популярностью. Организаторы представили экспертно-криминалистическую и кинологическую технику. Как отметила Елена Козлова, современная молодежь ищет «живую», активную работу, и органы внутренних дел способны в полной мере предоставить такие возможности активным и целеустремленным кандидатам.