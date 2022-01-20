Правоохранительные органы проверяют информацию об изнасиловании 12-летней челнинки

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что в Челнах 36-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, к информации прикреплена ориентировка с маркой машины подозреваемого.

По данным ИА «Татар-информ», речь идет о ситуации, которая произошла еще в декабре 2021 года. История известна якобы со слов девочки.

Однако пока, как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, в этой истории вопросов больше, чем ответов. Во всяком случае, на настоящий момент уголовное дело еще не возбуждено, обвинение никому конкретно не предъявлено.

Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех деталей истории, официальная информация может появиться уже в ближайшее время.