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Правоохранители Белоруссии и РФ ликвидировали канал поставки психотропов из ЕС
Правоохранительные органы Беларуси и России ликвидировали международный канал поставок психотропных веществ из Евросоюза, изъято 225 килограммов запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
Согласно информации ведомства, работники наркоконтроля Брестской области совместно с коллегами из белорусской таможни и российскими полицейскими задержали «организатора преступной сети и пятерых его сообщников, среди которых есть и получатель партии в Подмосковье — гражданин Российской Федерации».
«Общая масса изъятого психотропного вещества 4-СМС составила 225 килограммов», — добавили в МВД Беларуси.
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