news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 ноября 2024 09:54

Правоохранители Белоруссии и РФ ликвидировали канал поставки психотропов из ЕС

Скопировать ссылку

Правоохранительные органы Беларуси и России ликвидировали международный канал поставок психотропных веществ из Евросоюза, изъято 225 килограммов запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

Согласно информации ведомства, работники наркоконтроля Брестской области совместно с коллегами из белорусской таможни и российскими полицейскими задержали «организатора преступной сети и пятерых его сообщников, среди которых есть и получатель партии в Подмосковье — гражданин Российской Федерации».

«Общая масса изъятого психотропного вещества 4-СМС составила 225 килограммов», — добавили в МВД Беларуси.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100