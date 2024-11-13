Правоохранители Белоруссии и РФ ликвидировали канал поставки психотропов из ЕС

Правоохранительные органы Беларуси и России ликвидировали международный канал поставок психотропных веществ из Евросоюза, изъято 225 килограммов запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

Согласно информации ведомства, работники наркоконтроля Брестской области совместно с коллегами из белорусской таможни и российскими полицейскими задержали «организатора преступной сети и пятерых его сообщников, среди которых есть и получатель партии в Подмосковье — гражданин Российской Федерации».

«Общая масса изъятого психотропного вещества 4-СМС составила 225 килограммов», — добавили в МВД Беларуси.