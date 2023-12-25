«Право на развитие своего таланта»: Минкульт РТ зовет в кружки людей среднего возраста

Министерство культуры Татарстана заинтересовано в том, чтобы вовлечь в досуговые творческие занятия в учреждениях культуры не только детей и пенсионеров, но и людей среднего возраста. На такую задачу на итоговой пресс-конференции обратила внимание министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Культура — это не только мероприятия, это еще среда. Кто из вас начал рисовать в 40 лет? Или играть на саксофоне? Кто из вас ходит на танцы? Ребят, какой у нас досуг? Давайте зададим себе вопрос. Кто из вас ходит на танцы? Никто. Вот вы — целевая аудитория, которая сегодня не вовлечена. Таких, как вы, — море. Так что мы не перекормлены культурными событиями и мероприятиями», — сказала Аюпова.

Руководитель ведомства констатировала, что сейчас в учреждениях культуры занимаются кружковой деятельностью преимущественно пенсионеры и дети.

«Я Дмитрию Александровичу (Дмитрию Туманову, организатору проекта «Созвездие-Йолдызлык» — прим. Т-и) всегда говорю: мне не столько „Созвездие” близко по духу, сколько „Безнең заман”, где фишка в том, что талантливый человек продолжает свой путь развития таланта. К слову, я в этом году начала снова писать стихи. Каждый имеет право на развитие собственного таланта», — подчеркнула Аюпова.