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Общество 30 июня 2025 19:02

Право и технологии обсудят на конференции на полях Kazan Digital Week 2025

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IV Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право 2025» пройдет 19 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках Kazan Digital Week 2025. Об этом сообщили в Телеграм-канале форума.

Мероприятие будет организовано в гибридном формате, объединив участников как очно, так и в онлайн-пространстве.

Конференция станет дискуссионной площадкой для представителей науки, власти и бизнеса, где обсудят вопросы правового регулирования в условиях цифровой трансформации. Участников ожидает открытый диалог по актуальным вызовам в сфере законодательства, связанных с развитием технологий.

Организаторы объявили ключевые даты:

  • до 8 сентября продолжается регистрация и прием докладов и статей;
  • 18 сентября будет опубликована программа конференции;
  • 19 сентября состоится само мероприятие;
  • 15 декабря сборник материалов конференции будет размещен в открытом доступе на сайте и в базе РИНЦ.

Видео: Телеграм-канал Kazan Digital Week

#Конференция #Kazan Digital Week
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