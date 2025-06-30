Право и технологии обсудят на конференции на полях Kazan Digital Week 2025

IV Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право 2025» пройдет 19 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках Kazan Digital Week 2025. Об этом сообщили в Телеграм-канале форума.

Мероприятие будет организовано в гибридном формате, объединив участников как очно, так и в онлайн-пространстве.

Конференция станет дискуссионной площадкой для представителей науки, власти и бизнеса, где обсудят вопросы правового регулирования в условиях цифровой трансформации. Участников ожидает открытый диалог по актуальным вызовам в сфере законодательства, связанных с развитием технологий.

Организаторы объявили ключевые даты:

до 8 сентября продолжается регистрация и прием докладов и статей;

18 сентября будет опубликована программа конференции;

19 сентября состоится само мероприятие;

15 декабря сборник материалов конференции будет размещен в открытом доступе на сайте и в базе РИНЦ.

Видео: Телеграм-канал Kazan Digital Week