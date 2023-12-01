Правнучка основателя Lego продала акции компании на 930 млн долларов

47-летняя Софи Кирк Кристиансен, которая является правнучкой основателя Lego, продала свою долю акций в компании на 930 млн долларов.

Уточняется, что продано было 4 млн акций Kirkbi A/S (семейная холдинговая компания, которая владеет Lego). Ориентировочная цена за каждую ценную бумагу — 158 тыс. датских крон. Как рассказали в Kirkbi, деньги выплатили в виде дивидендов, а сами акции аннулировали. При этом другие члены семьи основателя «компании-конструктора» увеличили свои доли в семейном бизнесе, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В компании добавили, что Кристиансен хочет сосредоточиться на природоохранных проектах. Именно поэтому она и продала свою семейную долю в бизнесе.

Напомним, Kirkbi владеет 75% Lego. Общая капитализация компании — около 24,3 млрд долларов. Глава фирмы — Томас Кирк Кристиансен, брат Софи Кирк Кристиансен. Ранее компанию возглавлял их отец Кьелль Кирк Кристиансен, который покинул пост в начале 2023-го.

Интересно, что Кьелль Кирк Кристиансен остался руководить Kirkbi A/S.

Саму компанию Lego основал в 1916-м Оле Кирк Кристиансен.