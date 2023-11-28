Правнучка Аделя Кутуя анонсировала съемки фильма к 120-летию писателя

Фото: © «Татар-информ», Михаил Захаров

К 120-летию со дня рождения классика татарской литературы Аделя Кутуя на доме по адресу ул. Муштари, 33, где жил писатель в 1929-1942 годах, открылась отреставрированная мемориальная доска. В торжественной встрече приняла участие его правнучка Диана Нурисламова. Она рассказала, что к 120-летию писателя снимут документальный фильм.

«У Аделя Кутуя было трое детей: Рустам, Гульшат и Эсмеральда. Гульшат – это моя бабушка, у нее было двое дочерей, одна из них, Эльвира, - моя мама. Я помню жену Аделя Кутуя, свою бабушку Галиму Садыковну. Все семейные фотоальбомы хранятся у меня дома, я показываю их своим детям», - рассказала Диана на открытии мемориальной доски.

По ее словам, раньше улица Муштари носила имя Комлева.

«Я трепетно храню произведения и воспоминания, написанные моей бабушкой о ее отце – Аделе Кутуе. Свою деятельность мы осуществляем с чувством глубокого уважения к Аделю Кутую. Татарское книжное издательство выпустит переиздание повести «Неотосланные письма». К 120-летию будем снимать документальный фильм», - поделилась Диана Нурисламова.

Она также отметила, что несколько лет назад совместно с продюсером Миляушой Айтугановой основала фонд развития национальной культуры «Илһам».

«В рамках работы фонда первый полнометражный фильм был снят по повести Аделя Кутуя «Неотосланные письма». Позже были сняты фильмы «Мулла», «Әпипә». Фонд «Илһам» – это мое хобби. Основное место работы у меня в компании «Барсмед», я являюсь ее руководителем», - рассказала правнучка Аделя Кутуя.

Также на этом мероприятии внук Рустама Кутуя (сына Аделя Кутуя) Тимур Кутуй поблагодарил тех, кто пришел на открытие мемориальной доски, кто помнит и интересуется жизнью, творчеством писателя.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на молодежном форуме «Машук» заявил, что в советские времена существовали специальные программы по сохранению национальных языков.

«Сейчас, конечно, нужно это всё возрождать, причём на современной, новой основе <…> Очень важно и очень интересно. Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает», – сказал российский лидер.

Автор: Зиля Мубаракшина