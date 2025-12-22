Правкомиссия одобрила введение внесудебной блокировки фишинговых сайтов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволит вводить внесудебную блокировку интернет-ресурсов, представляющих угрозу кибербезопасности РФ. Об этом сообщается в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений в федеральные законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите связи», «О персональных данных» и «Об электронной подписи». В материалах отмечается, что изменения позволят создавать механизм быстрой блокировки опасных ресурсов.

Речь идет о сайтах с фишинговыми схемами, вредоносным ПО, а также ресурсах, продающих несертифицированные средства связи.

Законопроект также предусматривает установление единых правил авторизации на сайтах и порядок изменения способов входа на портал «Госуслуги». Кроме того, документ вводит административную ответственность для операторов связи за нарушение лимита SIM-карт на одного человека и за обслуживание иностранных граждан по незарегистрированным телефонам.

Для злоумышленников предусмотрена уголовная ответственность за использование специальных технических средств, в том числе искусственного интеллекта, а также ужесточение санкций по ряду статей УК РФ, связанных с компьютерными преступлениями.