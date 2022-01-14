Правительству России предложили учредить новый профессиональный праздник

В России может появиться новый профессиональный праздник — День аниматора. Соответствующее предложение уже было направлено Правительству, заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель правления «Союзмультфильма» заметила, что анимационная сфера стала официально оформленной индустрией только в 2021 году. До этого же Росстат мог «считать цифры» анимации только как одного из направлений киноотрасли.

По словам главы объединения аниматоров, для введения праздника необходимо, чтобы отрасль обладала общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭДом) не менее 15 лет.

«Сегодня я, будучи в Минкультуры, узнала, что для того, чтобы ввести праздник День аниматора, о котором мы ранее попросили в связи с тем, что в этом году исполняется 110 лет российской анимации, нужно, чтобы отрасль 15 лет обладала ОКВЭДом», — рассказала Слащева.

Она выразила надежду на то, что поддержка от Правительства России поможет учредить новый праздник раньше.

«Так как есть поручение Премьер-министра [о создании праздника], мы попытаемся обойти это условие», — подчеркнула глава Ассоциации анимационного кино.