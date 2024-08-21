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Правительству предложили вернуть кешбэк за детский отдых в России
В России предлагают вернуть предоставление кешбэка за покупку путевок для организации отдыха детей. Как и ранее, родителям предлагают возвращать часть потраченных средств. Соответствующее предложение Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Решение «Об организации отдыха и оздоровления детей» было принято на расширенном заседании Совета нижней палаты парламента. Документ появился на сайте Госдумы.
«<...> возобновить программу возврата родителям части средств за приобретенные путевки в организации детского отдыха, предусмотреть ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно и расширить сроки реализации программы за пределы периода летней оздоровительной кампании (межсезонье)», — отмечается в тексте документа.
Кроме того, совет Государственной Думы предлагает увеличить объем финансирования на реализацию программы по строительству некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, а также расширить количество участников программы.
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