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Правительству предложили дополнить список профессий с правом на досрочную пенсию
В России предлагают расширить перечень профессий, представители которых имеют право на досрочную пенсию. Инициатива принадлежит зампреду Комитета Государственной Думы по просвещению Яне Лантратовой, сообщают «Известия».
«Прошу поручить профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос о расширении списка должностей, работа в которых засчитывается в трудовой стаж с правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости», — отмечается в документе, направленном в адрес Премьер-министра России Михаила Мишустина.
Так, пополнить список могут педагоги общеобразовательных учреждений, директора, в том числе начальники и заведующие, а также их заместители, педагоги-психологи в детсадах и школах, инструкторы по физукультуре.
Как отметила Лантратова, предложение сформулировано в связи с обращениями педагогов, работа которых не засчитывается в трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию.
По мнению депутата, работа педагогов-психологов, школьных директоров и других категорий связана с серьезными физическими и психологическими нагрузками.
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