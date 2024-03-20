Правительству предложили дополнить список профессий с правом на досрочную пенсию

В России предлагают расширить перечень профессий, представители которых имеют право на досрочную пенсию. Инициатива принадлежит зампреду Комитета Государственной Думы по просвещению Яне Лантратовой, сообщают «Известия».

«Прошу поручить профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос о расширении списка должностей, работа в которых засчитывается в трудовой стаж с правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости», — отмечается в документе, направленном в адрес Премьер-министра России Михаила Мишустина.

Так, пополнить список могут педагоги общеобразовательных учреждений, директора, в том числе начальники и заведующие, а также их заместители, педагоги-психологи в детсадах и школах, инструкторы по физукультуре.

Как отметила Лантратова, предложение сформулировано в связи с обращениями педагогов, работа которых не засчитывается в трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию.

По мнению депутата, работа педагогов-психологов, школьных директоров и других категорий связана с серьезными физическими и психологическими нагрузками.