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Ру Тат
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Экономика
4 июля 2022  11:42

Правительство запустило новую меру поддержки для производителей авто и сельхозтехники

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В России стартует новая мера поддержки для отечественных производителей комплектующих для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства.

При успешной реализации проектов по замене импортных деталей производители смогут выплатить кредиты, взятые в Фонде промышленности, за счет государства начиная с 2024 года. Получается, что самостоятельно они возвратят фонду лишь величину ставки по займу в размере 1% годовых. 

«Речь идет о субсидировании займов, которые инвесторы получают в Фонде развития промышленности на разработку и создание узлов и агрегатов для авто и сельхозтехники», — уточнили в Кабмине.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Тех, кто сможет получить данный вид поддержку, определит Минпромторг России.

#кредиты #Правительство #автомобили #сельхозтехника #импортозамещение
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