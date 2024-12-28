Правительство запретило звонки гражданам с IP-телефонии для борьбы с мошенниками

Российское правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем часто пользовались телефонные мошенники. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Согласно новому постановлению, из списка лицензируемых видов деятельности в сфере связи удаляется услуга передачи интернет-данных с наложенной голосовой информацией. В правительстве уточняют, что данная технология позволяла использовать интернет для установления связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов.

Как объяснили представители кабинета министров, именно такие технологии нередко применялись мошенниками для подмены номеров. Отныне этот способ обмана станет значительно сложнее, так как доступ к телефонным сетям через интернет будет закрыт.

При этом подчеркивается, что данное нововведение не повлияет на работу обычных пользователей телефонной связи. Те, кто использует голосовые вызовы в мессенджерах, продолжают общаться через интернет без подключения к стационарным или мобильным телефонным сетям, отмечено в сообщении правительства.