Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство запретило звонки гражданам с IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Российское правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем часто пользовались телефонные мошенники. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Согласно новому постановлению, из списка лицензируемых видов деятельности в сфере связи удаляется услуга передачи интернет-данных с наложенной голосовой информацией. В правительстве уточняют, что данная технология позволяла использовать интернет для установления связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов.
Как объяснили представители кабинета министров, именно такие технологии нередко применялись мошенниками для подмены номеров. Отныне этот способ обмана станет значительно сложнее, так как доступ к телефонным сетям через интернет будет закрыт.
При этом подчеркивается, что данное нововведение не повлияет на работу обычных пользователей телефонной связи. Те, кто использует голосовые вызовы в мессенджерах, продолжают общаться через интернет без подключения к стационарным или мобильным телефонным сетям, отмечено в сообщении правительства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»