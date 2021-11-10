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Политика
10 ноября 2021  08:52

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Новый Кабмин должен быть сформирован сегодня во второй половине дня, сообщает NHK.

Также сегодня в должности будет утвержден Премьер-министр. Им останется действующий Председатель Правительства Фумио Кисида. Также, по предварительным данным, на своих постах останутся и главы ведомств.

Единственное исключение — Есимата Хаяси, который будет назначен министром иностранных дел. Экс-глава МИД Тосимицу Мотэги в настоящее время занимает пост генсека правящей Либерально-демократической партии.

#япония #отставка правительства
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