Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Новый Кабмин должен быть сформирован сегодня во второй половине дня, сообщает NHK.

Также сегодня в должности будет утвержден Премьер-министр. Им останется действующий Председатель Правительства Фумио Кисида. Также, по предварительным данным, на своих постах останутся и главы ведомств.

Единственное исключение — Есимата Хаяси, который будет назначен министром иностранных дел. Экс-глава МИД Тосимицу Мотэги в настоящее время занимает пост генсека правящей Либерально-демократической партии.