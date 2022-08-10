Правительство Японии в полном составе отправили в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Это решение приняли сегодня на заседании Кабмина, сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе Правительства, которое возглавит премьер-министр страны Фумио Кисида. Также уже известно, что новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада, сохранили свой должности главы минфина, минэконома и генсек кабина.

Перестановки проводятся для ускорения экономической концепции «нового капитализма». Меры понадобилось принять, в частности, из-за роста цен на продовольствие и топливо. Кроме того, перестановки направлены на дистанцирование от организации «Церковь объединения», в которую мог входить экс-премьер Синдзо Абэ, убийца которого считал, что он причастен к этому сообществу, уточняет «Интерфакс».

Напомним, Абэ убили за пару дней до выборов в парламент, на которых в итоге победила правящая Либерально-демократическая партия.