news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
6 сентября 2022  06:34

Правительство Японии направило протест из-за выхода России из соглашения по Курилам

news_top_970_100

Правительство Японии направило протест России из-за выхода Москвы из соглашения об облегченном посещении Курильских островов. По мнению Токио, это «абсолютно необоснованное и недопустимое» решение, сообщает РИА Новости.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — рассказал пресс-секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно.

Как добавил министр иностранных дел Есимаса Хаяси, Япония ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, и решение Москвы абсолютно не допустимо, так как является «попыткой переложить ответственность на Японию».

«По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса», — отметил он.

Накануне Правительство России объявило о приостановке соглашения с Японией, касающегося облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Это стало одной из ответных мер на недружественные действия Токио.

#Япония #Курильские острова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100