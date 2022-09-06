Правительство Японии направило протест из-за выхода России из соглашения по Курилам

Правительство Японии направило протест России из-за выхода Москвы из соглашения об облегченном посещении Курильских островов. По мнению Токио, это «абсолютно необоснованное и недопустимое» решение, сообщает РИА Новости.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — рассказал пресс-секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно.

Как добавил министр иностранных дел Есимаса Хаяси, Япония ввела санкции против России из-за ситуации на Украине, и решение Москвы абсолютно не допустимо, так как является «попыткой переложить ответственность на Японию».

«По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса», — отметил он.

Накануне Правительство России объявило о приостановке соглашения с Японией, касающегося облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Это стало одной из ответных мер на недружественные действия Токио.