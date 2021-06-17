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Ру Тат
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17 июня 2021  09:32

Правительство Японии: Россия и США — важные игроки на мировой арене

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Комментируя встречу президентов России и США, в Правительстве Японии сообщили, что считают эти государства «важными игроками на мировой арене». Об этом рассказал генеральный секретарь Кабмина Японии Кацунобу Като.

По его словам, Япония внимательно наблюдает за действиями этих стран.

«США и Россия — важные игроки на мировой арене. Мы продолжаем внимательно следить за действиями правительств этих двух стран», — цитирует Като РИА Новости.

Первая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась накануне. Лидеры государств вели переговоры 4,5 часа, включая перерыв. После этого президенты выступили с совместным заявлением, касающимся вопросов стратегической стабильности.

#Путин Владимир #Япония #переговоры #байден джозеф
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