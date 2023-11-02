Правительство хочет ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

Правительство России собирается поручить регионам ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, эту информацию также подтвердили в Федеральной антимонопольной службе.

Дифференциация тарифов означает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Только те регионы, которые перейдут на эту схему, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (это доплата бизнеса за снижение тарифов населения), пояснили собеседники издания.

В противном случае властям субъекта Федерации останется единственный вариант — субсидировать тарифы для населения за счет регионального бюджета.

Потенциально дифференциация тарифов может охватить всю страну, потому что почти все субъекты Федерации в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы существующего потолка субсидии, следует из данных ФАС.

При этом поддержавшим новую инициативу регионам антимонопольная служба предлагает разрешить увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования на уровень инфляции и на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением.

В ФАС рассчитывают, что переход на дифференциацию тарифов позволит «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести эту меру в ведомстве хотят уже с 1 января будущего, 2024 года.

«Ъ» констатирует, что Правительство долгие годы пытается снизить перекрестное субсидирование, но оно пока только растет. «Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса <…>», — уверен один из собеседников газеты.

Впрочем, по мнению экспертов, регионы будут выполнять требование формально и не захотят увеличивать тарифы для населения. Предлагаемая формула рассчитана скорее на сохранение текущего объема перекрестного субсидирования на уровне в 295–300 млрд рублей, заметил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.