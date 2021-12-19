Правительство выделит субсидии на обновление оборудования для вещания с субтитрами

В России утверждены правила выделения субсидий на приобретение оборудования для телевещания с субтитрами. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«В 2022–2023 годах общероссийские обязательные общедоступные телеканалы смогут получить финансирование на закупку и установку нового оборудования для показа контента с субтитрами. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

На эти средства можно будет закупить программно-аппаратные комплексы, позволяющие выпускать в эфир скрытые субтитры. Если есть необходимость, их можно включить, в обычном формате же они останутся невидимыми.

Финансирование будет выделяться по госпрограмме «Доступная среда».

Подобные комплексы уже используются на восьми федеральных каналах: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», «Телекомпания НТВ», «Петербург — Пятый канал», «Россия-К», «ТВ Центр» и «Карусель». Сейчас оно уже устарело, поэтому нуждается в замене.