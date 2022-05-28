Правительство выделит на поддержкуу импорта важной продукции 37 млрд рублей

Правительство РФ просубсидирует программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. На эти цели из федерального бюджета выделят 37 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение уже подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но документ пока не опубликован.

Согласно сообщению, импортерам будут выдаваться льготные кредиты по ставке не более трети от ключевой плюс три процентных пункта. На сегодня она составит чуть больше 6%.

Выделенные Правительством деньги позволят просубсидировать займы на общую сумму в 800 млрд рублей.

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.

В перечне приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, – продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

