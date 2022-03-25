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Сельское хозяйство
25 марта 2022  15:40

Правительство выделит еще 25 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

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Правительство направит еще 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов российским аграриям. В том числе средства пойдут на проведение весенних полевых работ, рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами партии ЛДПР.

Глава Правительства отметил, что в стране принят комплекс мер, которые позволят поддержать аграрный комплекс РФ.

«Принято решение о выделении дополнительно 25 млрд рублей, еще 5 млрд — на обеспечение ранее принятых обязательств по субсидированию более 8 тыс. льготных кредитов, а также 26 млрд рублей на поддержку системообразующих агропредприятий», — приводит слова Мишустина пресс-служба Кабмина.

#Правительство РФ #аграрии #льготные кредиты
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