Правительство выделит еще 1,5 млрд рублей на поддержку южных и центральных аэропортов РФ

Правительство РФ удвоило объем компенсаций для аэропортов южной и центральной России, куда ограничены полеты из-за специальной военной операции на Украине. На эти цели направят еще 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета.

«Правительство удвоило объем средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов», — сказано в сообщении.

Дополнительную поддержку получат аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Средства выделят из резервного фонда, чтобы сохранить квалифицированный персонал и инфраструктуру аэропортов.

В апреле на компенсацию гражданских полетов уже было выделено свыше 1,5 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств господдержки уже превысил 3 млрд.

Ранее Правительство приняло решение выделить на поддержку грузовых перевозок около 3 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Ограничения на полеты были введены 24 февраля после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. На днях соответствующий режим в 11 аэропортах России продлили до 25 мая.