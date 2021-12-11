Правительство выделило еще около 14 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

Регионы получат еще около 14 млрд рублей на выплаты на детей от восьми до 17 лет из неполных малообеспеченных семей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — отмечается в тексте документа.

Выплаты на детей из неполных малообеспеченных семей были введены в стране с 1 июля 2021 года по указу Президента России Владимира Путина. Размер выплат равняется половине суммы прожиточного минимума в регионе — в среднем 5,5 тыс. рублей.