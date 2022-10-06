Правительство выделило еще более 40 млрд рублей на строительство трассы М12

В 2022 году на строительство трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань направят еще 40,8 млрд рублей. Такое распоряжение подписал сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минтрансу России для предоставления Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ субсидии из федерального бюджета <...> в размере 40 846 506,1 тыс. рублей из резервного фонда правительства <...> для обеспечения строительства скоростной автомобильной дороги М-12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“», — отмечается в документе.

Возведение трассы ведется в рамках проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Предполагается, что выделенные средства пойдут на работы на участке протяженностью 106 км, который будет введен уже в этом году.

Общая протяженность трассы составит примерно 1,6 тыс. км. Дорога протянется по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, а также Чувашии и Татарстану.