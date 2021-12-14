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Сельское хозяйство
14 декабря 2021  07:50

Правительство выделило 9,5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

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Правительство России выделило более 9,5 млрд рублей на поддержку АПК страны. Ожидается, что сельхозпроизводители смогут получить около 30 тыс. льготных займов, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Укрепление отрасли важно не только для внутреннего рынка, насыщения его качественными и доступными продуктами питания. Все большее значение оно приобретает для сферы внешней торговли», — подчеркнул Председатель Правительства России. 

В общей сложности в 2021 году на эти цели было предусмотрено около 80 млрд рублей. Согласно программе льготного кредитования, аграрии смогут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5%.

#льготные кредиты #аграрии
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