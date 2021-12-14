Правительство выделило 9,5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство России выделило более 9,5 млрд рублей на поддержку АПК страны. Ожидается, что сельхозпроизводители смогут получить около 30 тыс. льготных займов, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Укрепление отрасли важно не только для внутреннего рынка, насыщения его качественными и доступными продуктами питания. Все большее значение оно приобретает для сферы внешней торговли», — подчеркнул Председатель Правительства России.
В общей сложности в 2021 году на эти цели было предусмотрено около 80 млрд рублей. Согласно программе льготного кредитования, аграрии смогут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5%.