Правительство выделило 625 млн рублей на поддержку цирков

Российские цирки, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат господдержку. На эти цели было выделено около 625 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

Средства будут направлены в 37 государственных цирков, подведомственных «Росгорцирку». В них работают почти 5,5 тыс. человек.

Как говорится в сообщении, во время пандемии цирки должны были ограничить количество зрителей, что сказалось на их выручке. Помимо этого, в ближайшее время Правительство примет решение по дополнительной поддержке для театров, музеев и концертных организаций.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионах, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.