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Ру Тат
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28 октября 2021  09:36

Правительство выделило 625 млн рублей на поддержку цирков

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Российские цирки, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат господдержку. На эти цели было выделено около 625 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

Средства будут направлены в 37 государственных цирков, подведомственных «Росгорцирку». В них работают почти 5,5 тыс. человек.

Как говорится в сообщении, во время пандемии цирки должны были ограничить количество зрителей, что сказалось на их выручке. Помимо этого, в ближайшее время Правительство примет решение по дополнительной поддержке для театров, музеев и концертных организаций.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионах, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.

#господдержка #правительство рф #цирк #Коронавирус
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