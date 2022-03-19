Правительство выделило 14 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса

Правительство выделило еще свыше 14 млрд рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина.

Планируется, что решение позволит расширить доступ предприятий к льготным кредитам. Для микро- и малого бизнеса ставка составит до 15% годовых, для среднего — 13,5%. В Правительстве считают, что при текущей ключевой ставке эта мера станет востребованной.

«В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам», — отметил, комментируя данное решение, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данная программа входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.