Правительство выделило 11 млрд рублей на лекарства для больных Covid-19

Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на приобретение лекарств для больных коронавирусом, проходящих лечение на дому. Об этом стало известно на совещании координационного совета Правительства по борьбе с вирусом.

«Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной», — заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, Правительство ежедневно мониторит обстановку по оказанию помощи зараженным и планирует оказать им дополнительную поддержку.

Так, выделение средств на бесплатные лекарства поможет закупить препараты для 2 млн жителей РФ. Помимо этого, еще 5 млрд рублей будет направлено на приобретение концентраторов кислорода с высокой производительностью, а Минздрав проведет работу с регионами, чтобы ускорить восполнение запасов кислорода в медучреждениях страны.

Кроме того, около полумиллиона рублей получат производители медицинского кислорода. Средства помогут им приобрести новое оборудование, которое позволит ускорить поставки в больницы РФ.