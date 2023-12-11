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Экономика 11 декабря 2023 21:07

Правительство временно ограничило вывоз твердой пшеницы из России

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До 31 мая 2024 года Россия ограничивает экспорт твердой пшеницы. Об этом сообщает Правительство.
Мера принята для поддержания продовольственной безопасности страны. Ожидается, что ограничение позволит поддержать стабильность цен на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

В документе оговариваются и исключения. К примеру, вывоз твердых сортов пшеницы продолжится для оказания международной гуманитарной помощи. Также не прекратится поставка зерна в Абхазию и Южную Осетию, а в страны Европейского экономического союза — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию — будет осуществляться в пределах, указанных в постановлении, и при наличии разрешения от Минсельхоза России.

#экспорт зерна #пшеница
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