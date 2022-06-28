Правительство включило в перечень приоритетных товаров для импорта новые позиции

Правительство России расширило перечень продукции, на закупку которой импортеры смогут получить льготный кредит, чтобы наладить поставку необходимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

В перечень таких товаров включили орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты и сухие молочные смеси для детского питания. Также список пополнился некоторыми новыми лекарственными средствами и сельскохозяйственным оборудованием.

Сейчас импортеры могут взять льготный кредит по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ. На закупку сырья и комплектующих предоставляется заем на один год, на закупку оборудования и средств производства — на три года.

На эту программу Правительство страны ранее уже выделило более 37 млрд рублей.

В перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, ранее были включены продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины и электроника.