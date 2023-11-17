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Правительство ужесточит контроль за наркотическими и психотропными веществами
В России ужесточится контроль за наркотическими и психотропными веществами. В перечень включат 23 новых позиции, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Правительства РФ.
Согласно изменениям, список дополнят веществами, которые используются для изготовления наркотиков. В основном это пока легальные варианты тех позиций, которые оказались в перечне ранее.
В Кабмине полагают, что внесенные изменения помогут в борьбе с распространением наркотиков, сократив возможные компоненты для незаконного изготовления, к примеру, N-метилэфедрона, мефедрона, MDMA, а также производных амфетаминов.
Помимо этого, в постановлении утвердят крупный и особо крупные объемы веществ, за незаконное приобретение, транспортировку и хранение которых будет грозить уголовное наказание.
Постановление вступит в силу через 120 дней после публикации.
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