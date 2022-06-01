Правительство увеличит срок действия лесных деклараций до двух лет

Срок действия лесных деклараций, на основании которых бизнес осуществляет вырубку и вывозит древесину, будет увеличен до двух лет. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Правительство поддержит просьбу предпринимателей об увеличение срока действия лесных деклараций с 12 месяцев до двух лет при условии, что они были поданы до 1 мая текущего года. Таким образом, работать по уже действующим декларациям можно будет вплоть до 1 мая 2024 года», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, отметив, что такое решение даст компаниям время адаптироваться к изменившимся условиям.

Он обратил внимание на то, что лесная промышленность, как и многие другие отрасли экономики, сейчас сталкивается с отказами иностранных поставщиков исполнять принятые ранее обязательства, а также с нарушением цепочек поставок.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ.