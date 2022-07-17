Правительство увеличило квоты на вывоз подсолнечного масла и жмыха

Правительство повысило квоты на вывоз из страны подсолнечного масла и жмыха. Допустимый объем первого увеличен на 400 тыс. тонн, а второго — на 150 тыс., говорится в сообщении Кабмина.

Решение было принято из-за того, что внутренний рынок обеспечен этими товарами в полной мере. Дополнительные же квоты для вывоза позволят поддержать российских производителей.

Ранее объем подсолнечного масла, предназначенного для вывоза из страны, должен был не превышать 1,5 млн тонн, а жмыха — 0,7 млн тонн.

«Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно», — уточнили в пресс-службе Правительства.

Ранее Президент России Владимир Путин призвал нарастить темпы производства продукции АПК выше 3% в год.