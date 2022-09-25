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Ру Тат
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Общество
25 сентября 2022  19:42

Правительство утвердило ускоренное повышение МРОТ в ближайшие два года

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Кабмин одобрил законопроект об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023–2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба российского Правительства.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ и приостановлении действия ее отдельных положений“» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в перечне решений.

Согласно документу, в ближайшие два года планируется ускоренное увеличение МРОТ.

#мрот #Правительство
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