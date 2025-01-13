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Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи для россиян на три года
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В России правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об этом рассказали в телеграм-канале кабмина.
Главные изменения:
- финансирование программы в рамках ОМС увеличили более чем на 500 млрд рублей
- теперь демобилизованные участники СВО получат право на внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения, расширенную диспансеризацию;
- выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства;
- в рамках нового федерального проекта «Здоровье для каждого» каждый россиянин получит право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни;
- актуализирован порядок назначения страдающим тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов;
- для пациентов с онкозаболеваниями станет обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии;
- для жителей небольших и труднодоступных населенных пунктов теперь появилась возможность организации стационаров на дому.
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