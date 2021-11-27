Правительство утвердило правила определения «границы бедности» по России и регионам

Правительство России утвердило порядок определения «границы бедности» в целом по стране и по регионам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности"», — рассказали в министерстве.

В качестве начального значения «границу бедности» установят на уровне прожиточного минимума за 4 квартал 2020 года, а потом будут увеличивать в зависимости от инфляции по стране в каждом квартале, а в регионах каждый год.

Мера вызвана, с одной стороны, сменой способа расчета прожиточного минимума и МРОТ с начала 2021 года, а с другой стороны, указанием Президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности.

В Министерстве отметили, что новый показатель не будет использоваться для назначения мер социальной поддержки и расчета пособий.

Медианный доход – это уровень дохода, по отношению к которому у половины населения доходы выше, а у половины ниже. Именно к этому параметру привяжут со следующего года ПМ и МРОТ.