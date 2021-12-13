Правительство утвердило план мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама Булгарией

В год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане пройдет ряд культурных мероприятий, планируется строительство научного центра по сохранению и изучению исламских рукописей и других объектов. План мероприятий был утвержден вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

По словам заместителя Председателя Правительства, в перечень включено 71 мероприятие. Документ разрабатывался по распоряжению Президента России Владимира Путина, который не раз подчеркивал важность этого события.

«Летом на первом заседании оргкомитета мы определили основные направления подготовки, а теперь нами утвержден конкретный план работ», — уточнил он.

Хуснуллин рассказал, что в Татарстане планируется ряд научных, культурных и просветительских мероприятий, которые подчеркнут важность принятия ислама Волжской Булгарией для объединения людей. Причем значимость события в наши дни ничуть не уменьшилась.

Помимо этого, в честь события ведется работа над вопросом строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Предполагается, что комплекс включит в себя музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы.

Также, согласно плану, в Казани появится научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, размещенных в фондах различных библиотек и научных учреждений.

Помимо Татарстана, праздничные мероприятия развернутся в ряде других субъектов, в том числе в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в мероприятии, отметил, что история Волжской Булгарии неразрывно связана с частью истории России и ее народа. Мероприятия, включенные в план, помогут показать уникальность России, в которой тесно переплелись культуры Востока и Запада.

«Ряд запланированных мероприятий имеют не только общефедеральное, но и международное значение, добавил руководитель республики. — В их числе заседание группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ с участием руководства Организации исламского сотрудничества, Международный экономический саммит „Россия — Исламский мир: KazanSummit“».

Запланированные в Казани мероприятия 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил Минниханов, поспособствуют раскрытию богословского наследия мусульман РФ, а также повышению авторитета страны в исламском мире.