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Общество 18 июля 2025 21:17

Правительство утвердило передачу номеров госорганам с 1 сентября 2025 года

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С 1 сентября 2025 года российские абоненты смогут передавать свой номер телефона представителям органов государственной власти, органов местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей, об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. В документе утверждён перечень лиц, которым абонент — физическое лицо — вправе передавать номер, предоставленный ему в рамках договора об оказании услуг сотовой связи.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

#россияне #номер телефона #Правительство
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