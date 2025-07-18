Правительство утвердило передачу номеров госорганам с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года российские абоненты смогут передавать свой номер телефона представителям органов государственной власти, органов местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей, об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. В документе утверждён перечень лиц, которым абонент — физическое лицо — вправе передавать номер, предоставленный ему в рамках договора об оказании услуг сотовой связи.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.