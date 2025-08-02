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Общество 2 августа 2025 09:46

Правительство утвердило перечень запрещенных для домашнего содержания животных

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Запрет на содержание в домашних условиях ряда хищных животных, включая лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек – сервaлов – вступит в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Все указанные животные были включены в утвержденный перечень видов, запрещенных к содержанию в жилых помещениях. Согласно постановлению, действие нового списка будет распространяться на шесть лет – с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

В перечень запрещенных к содержанию хищников вошли крупные представители семейства кошачьих, такие как львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы и кустарниковые кошки (сервалы).

Также в списке значатся снежные барсы, рыси, росомахи, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.

Кроме того, ограничения распространяются на морских млекопитающих, включая тюленей и моржей, всех представителей семейства медвежьих, а также различных видов волков: обычного волка (включая подвид динго), рыжего волка и гривистого волка.

Под запрет попали все виды медоедов и гиен, за исключением земляных волков.

#домашние животные #запрет
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