Правительство утвердило перечень профессий для достижения технологической независимости

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень профессий, специальностей и научных направлений, развитие которых необходимо для обеспечения технологической независимости и лидерства страны. Документ опубликован на официальном портале Правительства РФ.

Утверждённый перечень станет основой для модернизации образовательных программ в колледжах и вузах по профессиям и специальностям, вошедшим в список. Новые стандарты будут применяться при подготовке специалистов среднего звена, а также в программах бакалавриата, магистратуры, специалитета и ординатуры.

Всего в документ включено более 500 профессий и специальностей, объединённых в укрупнённые направления. Среди них – информатика и вычислительная техника, электроника, наноэлектроника, радиотехника и системы связи, криптография, фотоника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, мехатроника и робототехника, медицина и фармацевтика.

Отдельное внимание уделено подготовке кадров для перспективных отраслей, развивающихся в рамках национальных проектов «Беспилотные авиационные системы» (БАС), «Новые материалы и химия», а также «Биоэкономика».

Кроме того, в перечень вошли около 400 научных специальностей, определённых как приоритетные для достижения технологической независимости. Среди тематических направлений – искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы.

Поручение сформировать такой перечень дал Президент по итогам заседания Совета по науке и образованию в 2025 году.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 16 марта 2026 года, Михаил Мишустин назвал подготовку нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями одной из важнейших задач всех уровней образования.