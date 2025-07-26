Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для угольных компаний

Правительство России утвердило постановление, предусматривающее отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Эта и другие меры предусмотрены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Документом также установлено, что до конца ноября текущего года продлевается срок уплаты страховых взносов.

На тот же период приостанавливаются взыскания по налоговой и страховой задолженности, сформировавшейся на 1 июня 2025 года. Однако эта мера будет действовать только при отсутствии процедуры банкротства в отношении компании-должника.

Список организаций, которым предоставят отсрочку, составит Минэнерго на основе поступивших заявлений. После утверждения он будет направлен в Федеральную налоговую службу.

Вопрос о предоставлении отсрочек обсуждался в мае 2025 года на совещании по текущей ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием председателя Правительства Михаила Мишустина.