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Экономика
23 марта 2022  16:42

Правительство утвердило объемы займов, по которым доступны кредитные каникулы

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Правительство утвердило постановление, устанавливающее максимальные объемы займов, по которым доступны кредитные каникулы. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Главное сейчас — поддержать людей», — подчеркнул он.

По его словам, граждане смогут взять кредитные каникулы до конца сентября. Главное условие — сокращение доходов на 30% в сравнении со средним уровнем 2021 года.

#кредитные каникулы #Михаил Мишустин
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