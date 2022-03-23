Правительство утвердило объемы займов, по которым доступны кредитные каникулы

Правительство утвердило постановление, устанавливающее максимальные объемы займов, по которым доступны кредитные каникулы. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Главное сейчас — поддержать людей», — подчеркнул он.

По его словам, граждане смогут взять кредитные каникулы до конца сентября. Главное условие — сокращение доходов на 30% в сравнении со средним уровнем 2021 года.