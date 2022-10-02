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Экономика
2 октября 2022  04:18

Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний

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Правительство России утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, передает РИА Новости.

Среди основных изменений требование к выручке (не менее 30% должны составлять доходы от ИТ-деятельности), а средняя зарплата сотрудников должна быть не ниже средней по стране или по региону.

Предыдущий порядок аккредитации IT-компаний перестал действовать в начале сентября.

Кроме того, до 1 ноября планируется утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — административный регламент предоставления аккредитации.

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