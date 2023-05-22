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Правительство утвердило карту развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года
Правительство России по поручению Президента РФ Владимира Путина утвердило дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса на период до 2025 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.
«По поручению главы государства мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров. Решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Это будет способствовать также долговременному экономическому росту», — подчеркнул Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер напомнил, что существенная часть страны находится в северных широтах, где расположены крупнейшие запасы сырья, в том числе — нефти и газа.
По словам главы Правительства, Президент ранее особо подчеркивал важность создания современных производств по их переработке.
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