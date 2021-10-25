Правительство уточнит правила получения маткапитала в России

В России планируется расширить круг получателей материнского капитала, соответствующий законопроект будет рассмотрен на комиссии Правительства по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».

Согласно документу, вносящему поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в настоящее время отец может получить материнский капитал только при смерти жены-россиянки. Благодаря изменениям в круг получателей сертификата будут включены супруги женщин без российского гражданства.

Мужчины смогут претендовать на маткапитал в том случае, если воспитывают второго, третьего и последующих детей, которые родились после 1 января 2017 года, либо первого ребенка, родившегося после 1 января 2020-го, имеющих гражданство РФ. Помимо этого, проект предусматривает переход данного права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка скончается.

Уменьшить число необходимых документов должно исключение дубликата сертификата, все необходимое будет доступно в электронном формате. При необходимости бумажную версию можно будет распечатать в органах по месту обращения или запросить выписку из федерального регистра.

«Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году, — рассказали изданию в пресс-службе Минтруда. — Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане России, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки».