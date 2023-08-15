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Правительство уточнило порядок направления маткапитала на ежемесячные выплаты
Правительство России утвердило порядок направления маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет вне зависимости от очередности их рождения. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщает Минтруд РФ.
В ведомстве объяснили, что постановление уточнит список документов и информации, которая подтвердит доходы заявителя. Скорректирован порядок учета дохода и упорядочена форма для заполнения заявления.
Сведения благодаря межведомственному взаимодействию Соцфонд РФ станет получать самостоятельно, поэтому в большинстве случаев никаких дополнительных справок от родителей не потребуется.
Получателями выплаты могут стать семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека. Причем семьи, в которых воспитывается несколько детей до трех лет, смогут оформить пособие на каждого из них.
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