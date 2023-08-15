Правительство уточнило порядок направления маткапитала на ежемесячные выплаты

Фото: © «Татар-информ»

Правительство России утвердило порядок направления маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет вне зависимости от очередности их рождения. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщает Минтруд РФ.

В ведомстве объяснили, что постановление уточнит список документов и информации, которая подтвердит доходы заявителя. Скорректирован порядок учета дохода и упорядочена форма для заполнения заявления.

Сведения благодаря межведомственному взаимодействию Соцфонд РФ станет получать самостоятельно, поэтому в большинстве случаев никаких дополнительных справок от родителей не потребуется.

Получателями выплаты могут стать семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека. Причем семьи, в которых воспитывается несколько детей до трех лет, смогут оформить пособие на каждого из них.